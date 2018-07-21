Уфимцы могут получить материнский капитал в электронном виде
Сделать это можно будет через портал госуслуг.
И, соответственно, не выходя из дома: сделать это теперь возможно через личный кабинет на Портале государственных услуг или на сайте Пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.
В сам Пенсионный фонд, конечно, один сходить все-таки придется, чтобы представить документы личного хранения. Это, например, свидетельства о рождении детей.
Все остальное можно будет сделать, не вставая с дивана или не выпуская из рук смартфон: после вынесение Пенсионным фондом положительного решения, электронный сертификат о выдаче материнского капитала направят заявителю в личный кабинет.
Электронный сертификат в России получили уже 150 семей. А вообще около половины семей сегодня оформляют материнский капитал, используя современные электронные сервисы. Кстати, точно так же, используя современные информационные технологии, можно распорядиться материнским капиталом, то есть, использовать по неазначению.