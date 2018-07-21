Уфимцы могут получить материнский капитал в электронном виде

И, соответственно, не выходя из дома: сделать это теперь возможно через личный кабинет на Портале государственных услуг или на сайте Пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба уфимской администрации.

В сам Пенсионный фонд, конечно, один сходить все-таки придется, чтобы представить документы личного хранения. Это, например, свидетельства о рождении детей.

Все остальное можно будет сделать, не вставая с дивана или не выпуская из рук смартфон: после вынесение Пенсионным фондом положительного решения, электронный сертификат о выдаче материнского капитала направят заявителю в личный кабинет.