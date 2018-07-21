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Средняя цена торта ручной работы в Уфе составила 740 рублей
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Средняя цена торта ручной работы в Уфе составила 740 рублей

Сегодня, 14:45ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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