Средняя цена торта ручной работы в Уфе составила 740 рублей
Исследование кулинарии провели специалисты в канун Международного дня торта.
Как бы странно это ни звучало, но в минувшую пятницу, 20 июля, вся мировая прогрессивная кулинарная общественность отметила Международный день торта – интернет говорит, что есть такой красный день календаря. Специалисты одного из сервисов бесплатных объявлений провели специальное исследование, приуроченное к этому знаменательному празднику.
В частности, эксперты выяснили, что средняя стоимость килограммового торта ручной работы в Уфе составляет 740 рублей, это чуть дешевле, чем в среднем по стране – порядка 800 рублей.
Самые дорогие авторские торты в Москве, средняя цена ручной кулинарной работы – 14040 рублей. А самая бюджетная кулинария находится в Омске (610 рублей), Саратове (660 рублей) и Ставрополе (665 рублей).
Больше всего кулинаров живет в Москве – 19% всех объявлений о продаже тортов. На втором месте вторая столица Санкт-Петербург – 7%. Далее следуют Краснодар (4%) и Красноярск (3%). В Уфе средний показатель по стране, правда, специалисты, проводившие подсчет, не сказали, какой.