Средняя цена торта ручной работы в Уфе составила 740 рублей

Как бы странно это ни звучало, но в минувшую пятницу, 20 июля, вся мировая прогрессивная кулинарная общественность отметила Международный день торта – интернет говорит, что есть такой красный день календаря. Специалисты одного из сервисов бесплатных объявлений провели специальное исследование, приуроченное к этому знаменательному празднику.

В частности, эксперты выяснили, что средняя стоимость килограммового торта ручной работы в Уфе составляет 740 рублей, это чуть дешевле, чем в среднем по стране – порядка 800 рублей.

Самые дорогие авторские торты в Москве, средняя цена ручной кулинарной работы – 14040 рублей. А самая бюджетная кулинария находится в Омске (610 рублей), Саратове (660 рублей) и Ставрополе (665 рублей).