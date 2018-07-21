Башкирия не вошла в рейтинг Минприроды России по переработке пластика

В связи с повсеместным российским переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, Министерство природопользования и ресурсов России составило своеобразный рейтинг регионов по количеству предприятий по вторичной переработке пластика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкирии.

По переработке пластиковой тары, пакетов и прочей ненужной пластмассы лидирует Московская область, на территории которой есть 13 предприятий по вторичной переработке этого вида отходов.

На втором месте Свердловская область – 9 предприятий переработки, на третьем месте Татария и Ростовская область с 5 предприятиями переработки пластмассы в каждом из этих регионов.

4 перерабатывающих производства работают в Рязанской области. По 3 предприятия есть в 6 регионах России, по 2 переработке есть в 7 регионах России и по 1 предприятию вторичной переработки пластмассы есть еще в 10 регионах страны.