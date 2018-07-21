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Башкирия не вошла в рейтинг Минприроды России по переработке пластика
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Башкирия не вошла в рейтинг Минприроды России по переработке пластика

Сегодня, 17:29ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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