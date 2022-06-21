Запрет на алкоголь и выселение в прямом эфире: Главное за день в Уфе и Башкирии

Запрет на алкоголь и выселение в прямом эфире: Главное за день в Уфе и Башкирии
Запрет на алкоголь и выселение в прямом эфире: Главное за день в Уфе и Башкирии
Сегодня, 22:17ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О главных событиях 21 июня в Уфе и республике — в материале Mkset

Духовное управление мусульман республики прокомментировало ранее предъявленные религиозной организации обвинения о том, что та не желает заниматься строительством мечети Ар-Рахим, которое, к слову, длится уже порядка 15 лет. Напомним, что неделей ранее с обвинениями выступил руководитель компании «Алтын Курай» Ильдар Ишеев, сообщив журналистам, что инвестора для объекта нашли в Духовном управлении мусульман РФ, однако для возобновления работ необходимо согласие ДУМ Башкирии. В свою очередь, в ДУМе республики сообщили, что никакого отношения к возведению храма компания не имеет.

Более 460 тысяч человек в Башкирии живут за чертой бедности. Таким образом, республика заняла 39 место в рейтинге по уровню благосостояния граждан в различных субъектах страны публикует. Отметим, что годом ранее республика занимала 36 строчку в аналогичном исследовании.

В День празднования дня молодёжи в Башкирии будет ограничена продажа спиртных напитков. Отмечается, что запрет коснётся только розничной торговли алкоголем — заведения общепита в этот день смогут продолжить реализацию алкогольной продукции в штатном режиме.

Руководство ресторанной сети «Вкусно и точка» заявило, что готово принять на работу экс-сотрудников мебельных магазинов IKEA, которые ранее объявили об уходе с российского рынка. Также отметим, что в Уфе несколькими днями ранее открыл свои двери обновленный филиал сети фастфуда — корреспондент Mkset отправился в бывший макдоналдс и поделился впечатлениями от увиденного.

В Уфе в течение нескольких месяцев будет перекрыто автомобильное движение на нескольких участках центральных улиц города. Так, участок улицы Гоголя будет недоступен для автомобилей уже с завтрашнего дня.

Руководитель городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов озвучил инициативу показательно выселять из жилья злостных неплательщиков. Процедуру выселения чиновник предлагает транслировать по телевидению. В свою очередь, Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников выступил с предложением участить визиты сотрудников соответствующих ведомств налогоплательщикам по вопросам оплаты коммунальных услуг.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы