В Уфе предложили показательно выселять злостных неплательщиков за «коммуналку»

Руководитель городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов предложил показательно выселять в Уфе злостных неплательщиков, транслируя это по телевидению.
«Я бы не торопился так», — отреагировал на это мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников озвучил инициативу о том, чтобы сотрудники соответствующих ведомств чаще наносили визиты налогоплательщикам по вопросам оплаты коммунальных услуг. Чиновник также выступил с предложением чаще проверять счетчики на жилплощади налогоплательщиков.
Директор БашРТС Тимофей Дубровский уверен, что доступ в квартиры к неплательщикам повлияет на собираемость платы за отопление и восстановит справедливость — добросовестным плательщикам, по его словам, не придется платить за своих горе-соседей.
Отметим, что ранее министр ЖКХ республики Алан Марзаев озвучил стоимость проведения подготовительных работ к началу отопительного сезона. О том, на что будут направлены 5,5 миллиарда рублей руководитель ведомства высказался в ходе оперативного совещания в правительстве Башкортостана.