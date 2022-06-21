В Уфе предложили показательно выселять злостных неплательщиков за «коммуналку»

В Уфе предложили показательно выселять злостных неплательщиков за «коммуналку»
В Уфе предложили показательно выселять злостных неплательщиков за «коммуналку»
Сегодня, 17:11ОбществоАзамат НуховФото: Мария Грехова / 1MI
Заявления были озвучены 21 июня в ходе конференции в городской мэрии

Руководитель городского центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рим Булатов предложил показательно выселять в Уфе злостных неплательщиков, транслируя это по телевидению.

«Я бы не торопился так», — отреагировал на это мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Первый вице-мэр Уфы Сергей Кожевников озвучил инициативу о том, чтобы сотрудники соответствующих ведомств чаще наносили визиты налогоплательщикам по вопросам оплаты коммунальных услуг. Чиновник также выступил с предложением чаще проверять счетчики на жилплощади налогоплательщиков.

Директор БашРТС Тимофей Дубровский уверен, что доступ в квартиры к неплательщикам повлияет на собираемость платы за отопление и восстановит справедливость — добросовестным плательщикам, по его словам, не придется платить за своих горе-соседей.

Отметим, что ранее министр ЖКХ республики Алан Марзаев озвучил стоимость проведения подготовительных работ к началу отопительного сезона. О том, на что будут направлены 5,5 миллиарда рублей руководитель ведомства высказался в ходе оперативного совещания в правительстве Башкортостана.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы