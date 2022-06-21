В список «20 главных событий России за 20 лет» вошло наследие Олимпиады в Сочи

Холдинг 1MI при участии автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета» реализует национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». В их список вошло наследие Олимпиады в Сочи 2014 года.

Издание newsnn.ru пишет, что в 2014 году в Российской Федерации прошло главное спортивное мировое событие — зимняя Олимпиада, которая состоялась в Сочи. Соревнования посетили сотни тысяч зрителей, а по ТВ за Играми наблюдали миллиарды. Порядка трех тысяч спортсменов из восьмидесяти восьми стран мира приехали в Сочи для участия в Олимпиаде, а болельщиками стали гости из ста двадцати шести государств. В процессе подготовки к Олимпиаде было построено триста восемьдесят объектов. Большинство из них — инфраструктурные: мосты, тоннели, дороги, электрические и газовые сети. После проведения события они остались в распоряжении города, продолжают работать и развиваться на благо местных жителей и гостей. Двести километров железнодорожных путей было проложено в условиях горного рельефа. Также появилось пятьдесят четыре моста и двадцать два тоннеля. Построили триста шестьдесят семь километров автомобильных дорог, уложили девятьсот шестьдесят семь тысяч квадратных метров дорожного покрытия и тротуаров. Высоковольтных линий электропередачи протянули пятьсот пятьдесят километров. В аэропорту Сочи появилась посадочная галерея с 10 телетрапами и новое здание аэровокзала, взлётная полоса была увеличена на 300 м. В морском порту обустроили яхтенную марину. Кроме этого, в преддверии Олимпиады в Сочи появилось сорок два отеля, которые после Игр продолжили работу. Общая сумма вложений как инвесторов, так и бюджета в олимпийские объекты составила порядка полутора триллионов рублей. После проведения Олимпиады Сочи перестал быть сезонным городом и стал принимать туристов круглый год, поскольку здесь стало на что посмотреть в любое время года.

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