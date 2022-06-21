В ДУМ Башкирии ответили на обвинения в нежелании достраивать мечеть «Ар-Рахим» в Уфе

Обвинения прозвучали от директора компании «Алтын Курай», экс-застройщика храма. В самом ДУМ считают, что все связано с желанием «развить слухи и домыслы вокруг строительства».

На прошлой неделе руководитель «Алтын Курай» Ильдар Ишеев сообщил журналистам, что деньги на строительство соборной мечети есть. По его словам, инвестора для объекта нашли в Духовном управлении мусульман РФ, однако для возобновления работ необходимо согласие ДУМ Башкирии. Последнее же, по данным Ишеева, не изъявляет желания завершить строительство храма. В ДУМ Башкирии Mkset сообщили, что строящаяся мечеть «Ар-Рахим» находится на балансе религиозной организации, а «Алтын Курай» и Ильдар Ишеев не имеют никакого отношения к возведению храма. «Желание Ильдара Ишеева найти инвесторов для строительства мечети, конечно, похвально. Однако балансодержатель, коим является ДУМ РБ, ни от него, ни от ДУМ РФ не получал никаких обращений и предложений по поводу финансирования строительства. Об инвесторе, который готов профинансировать строительство, ничего неизвестно. В анонимного спонсора — „доброго филистимлянина“ — верится с трудом», — прокомментировали в пресс-службе ДУМ республики. Там считают, что медиаактивность Ишеева связана судебными разбирательствами по претензиям «Алтын Курая» к ДУМ РБ (компания оспаривает отказ ответчика исполнять соглашение о расторжении договоров и взыскивает долг за выполненные работы). Несколько таких исков в настоящее время проиграны. В ДУМ заявили, что руководитель экс-застройщика пытается «подогреть» тему строительства мечети накануне очередного судебного заседания. В управлении считают, что прозвучавшие обвинения продиктованы «желанием Ишеева развить слухи и домыслы вокруг строительства». В республиканском ДУМ сожалеют, что в неприятный инцидент оказались втянуты их братья — Духовное управление мусульман в Москве — и выразили надежду, что последнему удастся выйти из этой ситуации без репутационных потерь. «Мы всегда готовы продолжить диалог и открыты для всех неравнодушных, но без посредничества господина Ишеева, чья репутация и действия вредят богоугодному делу», — говорится в комментарии ДУМ РБ. В управлении отметили, что строительство мечети продолжается, хотя и не такими темпами, как планировалось. Замедление работ связано с недостаточным финансированием, сроки сдачи объекта неизвестны. Пожертвования на храм собирают благотворительный фонд «Иман-Башкортостан» и благотворительный фонд «Ватан» при ДУМ РБ. В ДУМ между тем ведут поиски новых крупных инвесторов. В администрации главы Башкирии на запрос Mkset сообщили, что обращение Ишеева, в котором он выразил готовность рассказать Радию Хабирову о способах решения проблемы долгостроя, получено и принято к рассмотрению. «В настоящее время строительство Соборной мечети „Ар-Рахим“ по проспекту имени Салавата Юлаева продолжается и ведется Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан при помощи благотворителей. Создан специальный Благотворительный Фонд „Иман Башкортостан“. Перед ними стоит задача в первую очередь оформить земельный участок, необходимый для строительства мечети и завершить устройство наружных фасадов здания», — говорится в ответе администрации. Там подчеркнули, что без участия Духовного управления мусульман вести какие-либо переговоры по возведению объекта не имеет смысла. В ДУМ же готовы к обсуждению вопроса с любыми заинтересованными инвесторами. Соборную мечеть «Ар-Рахим», которая должна была стать самым большим и роскошным мусульманским храмом в Европе, начали строить в 2007 году. Основным инвестором выступил Благотворительный фонд «Урал». В 2016 году работы фактически остановились из-за конфликта фонда с ДУМ. Этому также предшествовало изъятие акций «Башнефти» у АФК «Система», в результате чего БФ «Урал» лишился части целевого капитала. В настоящее время БФ «Урал» как инвестор выражает заинтересованность в завершении строительства соборной мечети.

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