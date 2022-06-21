В Москве скончался экс-мэр Сибая Зиннур Ярмухаметов

В Москве на 75-году жизни скончался бывший мэр Сибая Зиннур Ярмухаметов. Как сообщила исполняющая обязанности главы администрации Гузель Ишемгулова, вклад мужчины в становление и развитие Сибая и республики «невозможно оценить».
— Благодаря ему в городе было налажено производство, строились и открывались учреждения здравоохранения, образования и культуры, — пишет Гузель Ишемгулова.
Напомним, что Зиннур Ярмухаметов занимал пост главы администрации Сибая с 1992 по 1999 год. После отставки и до выхода на пенсию он возглавлял Сибайский институт Башкирского государственного университета.
Редакция Mkset приносит искренние соболезнования все, кто знал и любил Зиннура Ярмухаметова.