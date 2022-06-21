В Москве скончался экс-мэр Сибая Зиннур Ярмухаметов

В Москве скончался экс-мэр Сибая Зиннур Ярмухаметов
В Москве скончался экс-мэр Сибая Зиннур Ярмухаметов
Сегодня, 14:36ОбществоЭлина СайфрановаФото: vk.com // Гузель Ишемгулова
Мужчина скончался на 75-м году жизни. О смерти чиновника сообщила и. о. главы администрации Сибая Гузель Ишемгулова.

В Москве на 75-году жизни скончался бывший мэр Сибая Зиннур Ярмухаметов. Как сообщила исполняющая обязанности главы администрации Гузель Ишемгулова, вклад мужчины в становление и развитие Сибая и республики «невозможно оценить».

— Благодаря ему в городе было налажено производство, строились и открывались учреждения здравоохранения, образования и культуры, — пишет Гузель Ишемгулова.

Напомним, что Зиннур Ярмухаметов занимал пост главы администрации Сибая с 1992 по 1999 год. После отставки и до выхода на пенсию он возглавлял Сибайский институт Башкирского государственного университета.

Редакция Mkset приносит искренние соболезнования все, кто знал и любил Зиннура Ярмухаметова.

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