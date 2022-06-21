В Башкирии деревья вновь страдают от непарного шелкопряда

В Башкирии деревья вновь страдают от непарного шелкопряда
В Башкирии деревья вновь страдают от непарного шелкопряда
Сегодня, 11:55ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В Кумертау на деревьях появились личинки гусениц, которые уже начали пожирать листву, сообщают в группе телеканала «АРИС».

Так, из-за нашествия личинок насекомых у рябины практически не осталось листвы. На фотографии, которое опубликовано в группе телеканала «АРИС», видно, что от дерева остались только голые ветки.

Фото:Телеканал "АРИС"

— Волосатые гусеницы и лысая рябина. Аппетит у этих созданий богатырский, а последствия их застолья варварские, — сообщают журналисты телеканала «АРИС».

В комментариях пользователи на фотографии узнали шелкопряда, в частности, по словам местной жительницы, личинки в огородах «поедают все подряд».

Ранее мы сообщали, что на юге Башкирии на защиту от непарного шелкопряда власти выделили 125 миллионов рублей.

Напомним, от массового размножения личинок непарного шелкопряда в мае 2021 года пострадали леса на юге республики. Для борьбы с ними использовали химикаты, однако привели они к гибели пчел на пасеках в ряде районов Башкирии.

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