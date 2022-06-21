В Башкирии деревья вновь страдают от непарного шелкопряда

Так, из-за нашествия личинок насекомых у рябины практически не осталось листвы. На фотографии, которое опубликовано в группе телеканала «АРИС», видно, что от дерева остались только голые ветки.
— Волосатые гусеницы и лысая рябина. Аппетит у этих созданий богатырский, а последствия их застолья варварские, — сообщают журналисты телеканала «АРИС».
В комментариях пользователи на фотографии узнали шелкопряда, в частности, по словам местной жительницы, личинки в огородах «поедают все подряд».
Ранее мы сообщали, что на юге Башкирии на защиту от непарного шелкопряда власти выделили 125 миллионов рублей.
Напомним, от массового размножения личинок непарного шелкопряда в мае 2021 года пострадали леса на юге республики. Для борьбы с ними использовали химикаты, однако привели они к гибели пчел на пасеках в ряде районов Башкирии.