Собственник Кожевенного завода Евдокимова в Башкирии предстанет перед судом

Собственник Кожевенного завода Евдокимова в Башкирии предстанет перед судом
Собственник Кожевенного завода Евдокимова в Башкирии предстанет перед судом
Сегодня, 10:21ОбществоЭлина СайфрановаФото: Башкультнаследие
Причиной тому стали строительно-ремонтные работы на объекте культурного наследия без разрешительной документации, сообщает пресс-служба Башкультнаследия.

Собственник Кожевенного завода Евдокимова в Башкирии предстанет перед судом по иску от Башкультнаследия. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной для иска стали строительно-ремонтные работы, которые собственник проводил без разрешительной документации.

Так, было зафиксировано, что кирпичная кладка была разрушена, также отсутствует крыша здания, утрачена и большая часть архитектурно-декоративного убранства цокольного этажа.

Фото:Башкультнаследие

Известно, что иск был подан в Стерлитамакский горсуд. Башкультнаследие намерено обязать собственника в течении 12 месяцев отреставрировать объект культурного наследия 1896 года постройки.

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