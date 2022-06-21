Сказали лишь «Бог в помощь!»: в Башкирии на Сабантуе лошадь сбила 87-летнего ветерана

Сказали лишь «Бог в помощь!»: в Башкирии на Сабантуе лошадь сбила 87-летнего ветерана
Сказали лишь «Бог в помощь!»: в Башкирии на Сабантуе лошадь сбила 87-летнего ветерана
Сегодня, 14:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Инцидент произошел в Аскинском районе Башкирии во время проведения Сабантуя. 87-летний ветеран труда получил перелом бедра, ушибы и растяжения сухожилий. Администрация района на произошедшее отреагировала словами «Бог в помощь», сообщает родственница пострадавшего.

В Аскинском районе Башкирии во время проведения Сабантуя пострадал 87-летний ветеран труда. Об этом рассказывает Светлана Ш. на странице главы Башкирии в соцсетях. Так, по словам женщины, на праздник Ханиф Шарипов пришел «повидаться со своими учениками» — мужчина 40 лет проработал учителем. Однако завершилась встреча серьезным переломом шейки бедра, ушибами и растяжением сухожилий.

По мнению женщины, на Сабантуе не были соблюдены правила безопасности, в частности, по ее словам, скачки проводились на мокрой от дождя траве, а в качестве ограждения были лишь «ленточки, развевающиеся на ветру», а скакуны были «неуправляемыми жеребцами», подчеркивает Светлана. Так, все это, по ее мнению, привело к тому, что лошади налетели на толпу людей и сбили с ног 87-летнего ветерана труда.

Свидетелями произошедшего, со слов очевидицы, стали сотни людей, женщина уверена, что глава администрации Аскинского района не мог не слышать о произошедшем.

— Единственное слово, которое было произнесено представителем руководства района, было «Бог вам в помощь»! Да, да, как бы смешно в данной ситуации не звучало, именно «Бог в помощь»! Т.е. администрация района участвовать в этой помощи и брать ответственность за произошедшее, возместить убытки за операцию не намерено. негодует Светлана Ш.

Глава районной администрации Динис Юсупов на слова женщины заявил, что на скаковом круге проверили имеющиеся металлические ограждения, а «на недостающих участках протянули сигнальную ленту». Само поле для скачек также, со слов чиновника, не осталось без внимания — оно, по его словам, было проверено на предмет камней, неровностей и потенциально опасных участков.

— Сотрудниками Отделения МВД России по Аскинскому району ведется проверка всех обстоятельств, приведших к несчастному случаю. По итогам рассмотрения будет вынесено решение. Что касается помощи пострадавшему, то вопрос реабилитации будет решен после лечения, сообщил глава Аскинской администрации.

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