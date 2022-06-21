Рестораны «Вкусно и точка» в Уфе готовятся принять на работу экс-сотрудников IKEA

Рестораны «Вкусно и точка» в Уфе готовятся принять на работу экс-сотрудников IKEA
Рестораны «Вкусно и точка» в Уфе готовятся принять на работу экс-сотрудников IKEA
Сегодня, 18:51ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О готовности ресторанной сети принять на работу экс-сотрудников мебельного магазина сообщил гендиректор компании Олег Пароев

Ресторанная сеть «Вкусно и точка» готова принять на работу экс-сотрудников торговой сети IKEA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева.

По словам Пароева, все желающие сотрудники ушедшей с российского рынка шведской компании смогут пройти переобучение и в дальнейшем трудоустроиться в филиалы сети фастфуда.

Отметим, что о приостановке деятельности на территории России шведский мебельный гигант заявил несколькими месяцами ранее — 3 марта. Также в руководстве компании заявили о проведении распродажи товаров для дома.

Напомним, первый филиал ресторанной сети «Вкусно и точка» на Гостином дворе начал свою работу в башкирской столице несколькими днями ранее. Корреспондент Mkset отправился в ресторан бывшей сети «McDonald’s» с целью узнать, что изменилось в заведениях после продажи торговой сети бизнесмену Александру Говору. Также отметим, что с сегодняшнего дня четыре обновлённых ресторана сети начали работать в Уфе.

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