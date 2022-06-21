Поздравления от Путина выслушали выпускники военных вузов

Поздравления от Путина выслушали выпускники военных вузов
Поздравления от Путина выслушали выпускники военных вузов
Вчера, 23:43ОбществоФото: pixabay.com
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших военно-учебных заведений России с тем, что они окончили обучение.

Он поприветствовал их и сказал, что им предстоит продолжать традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, которые служат надежной опорой армии и флота. Об этом пишет RT.

По словам главы государства, так всегда происходило в течение всей истории России.

Также с поздравлениями к выпускникам обратился глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Всего завершили обучение около 14 тысяч офицеров. Из них более одной тысячи офицеров-слушателей – по программам магистратуры и около 13 тысяч офицеров-лейтенантов – по программам специалитета.

11 июня состоится первая торжественная церемония вручения дипломов об окончании вузов. Она пройдет в Санкт-Петербурге в Военной академии материально-технического обеспечения. 12 июня церемония пройдет в филиалах Военной академии материально-технического обеспечения Омска и Пензы, а также в Краснодарском высшем военном училище.

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