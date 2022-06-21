Погода в Соль-Илецке в июле 2022 года: когда жителям Башкирии ехать на соленые озера

По данным портала Gismeteo, погода в Соль-Илецке в июле этого года будет неоднозначной - судя по прогнозу портала на месяц, половина дней в июле могут оказаться дождливыми. Не совсем курортная погода окажется в первые десять дней июля - несмотря на жаркие дни, в которые температура будет доходить до +29°C, ожидаются дожди, местами с грозами.