Финалистами конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» стали 11 компаний

В Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП». Инициативы конкурсантов отбирали представители малого и среднего предпринимательства (МСП). Мероприятие прошло в онлайн-формате в режиме реального времени.

В финал конкурса вышли 11 компаний из 30. Победители представили 123 продукта для МСП, в числе которых — кредитно-инвестиционные программы, услуги по РКО, программы обучения и консультирования, передает gorod55.ru. Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что конкурс дает возможность банкам представить продукт, который они создавали для предприятий малого и среднего бизнеса. А для МСП, в свою очередь, это возможность узнать вообще о наборе продуктов, который есть в различных банках. «Для них это возможность максимально сделать самые комфортные условия для себя, удешевить взаимоотношения с банком — это касается и кредитов, это касается и эквайринга, и вообще всех вопросов, связанных с финансированием своего бизнеса», — отметил Катырин. Основными критериями отбора лучших работ всегда были стоимость предлагаемых продуктов и скорость решения задач. Однако в этом году, по словам вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой, ситуация изменилась. Она отметила, что сейчас банки преодолевают период неопределенности, испытывают трудности со ставками, многие банки, которые подпали под санкции, объективно по многим цифровым сервисам вынуждены были изменить свои программы. «Поэтому мы, изменив логику, в основу положили то, какую программу банки предлагают, чтобы бизнес, который тоже находится в этой зоне турбулентности, мог бы получить надежного партнера», — рассказала Дыбова. Отмечается, что при онлайн-голосовании 43% предпринимателей выбрали решение Сбера. «В первую очередь мы предлагаем предпринимателям сильно сократить время на ведение своего бизнеса. Во вторую очередь — все продукты находятся в одном месте. Уже сорок тысяч предпринимателей выбрали решение Сбера», — отметил директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес» ПАО Сбербанк Алексей Шашкин. Также на этот раз в финале конкурса участвовали представители семейного бизнеса, в том числе дети. Они задавали вопросы конкурсантам по финансовой грамотности и определили победителя в специальной номинации «Бизнес — будущее России» — им стал «Тинькофф банк».

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