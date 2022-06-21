Договор мелким шрифтом: как избавиться от навязанных платных услуг к кредиту

Так, житель Стерлитамака Булат Халилов оформил кредитную карточку, которую сделал зарплатной. В момент покупки он узнал, что смс-информирование, которое подключено к карточке, отключить невозможно, поскольку она еще не активирована. Булат карту активировал, услугу отключил. Через некоторое время договор с компанией, зарплату от которой он получал на данную карту, был расторгнут. Примерно через полгода Булат решил зайти в личный кабинет и увидел отрицательный счет — без его ведома банк снимал средства за уведомления. Впоследствии выяснилось, что эту услугу следовало отключать не так, как это Булат сделал ранее, поскольку это, оказывается, было прописано в договоре.