Договор мелким шрифтом: как избавиться от навязанных платных услуг к кредиту

Теперь у заемщиков есть возможность отказаться от услуг, приобретенных в пакете с кредитом или займом в банке или микрофинансовой организации. Это касается услуг любого характера — медицинских, юридических и других. На решение заемщикам дается «период охлаждения» — 14 дней после оформления договора. Ранее подобная возможность была лишь у тех, кто оформлял добровольное страхование.
Банки и микрофинансовые организации зачастую навязывают заемщикам дополнительные платные услуги. Характерный пример: житель Уфы Анатолий Карамов хотел взять кредит в банке на покупку автомобиля. Банк в кредите отказал из-за плохой кредитной истории и предложил ее улучшить по специальной программе — якобы после ее прохождения кредитная история будет восстановлена. Анатолию пришлось взять в этом банке относительно небольшой кредит и оплачивать его строго по графику, так нужно было сделать трижды с разными по величине суммами. На это ушло два года. Но в результате после успешного прохождения этой программы банк все равно отказал в кредите.
— Очень жаль потраченного времени, но самое печальное — что на самом деле банк никак не помог. Вся эта программа — просто ненужные операции, навязанные кредиты и услуги, на которые я по факту только потратил деньги.
За последние годы навязывание допуслуг в значительной степени автоматизировалось. Например, иногда в заявлениях на кредит, в кредитных договорах можно обнаружить заранее поставленные отметки о согласии на те или иные платные опции, с которыми кредит становится заметно дороже. Невнимательный заемщик может просто не заметить этих пунктов в объемном документе.
К счастью, теперь подобные ухищрения запрещены законом. Кредиторам запрещается заранее проставлять в договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг, а их оформление возможно только в том случае, если клиент сам проставит отметку в договоре.
— Не исключено, что человеку действительно нужны какие-то дополнительные услуги и он готов их приобрести вместе с кредитом, — уточняет руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута. — Но это должно быть осознанным и добровольным решением и ни в коем случае не условием получения кредита или займа.
Чаще всего банки и МФО при оформлении кредита или займа предлагают страховки, за которые они получали комиссионные выплаты. В 2018 году заемщики получили право возвращать уплаченные за страховку деньги, поэтому кредиторы стали активнее навязывать другие допуслуги.
Так, житель Стерлитамака Булат Халилов оформил кредитную карточку, которую сделал зарплатной. В момент покупки он узнал, что смс-информирование, которое подключено к карточке, отключить невозможно, поскольку она еще не активирована. Булат карту активировал, услугу отключил. Через некоторое время договор с компанией, зарплату от которой он получал на данную карту, был расторгнут. Примерно через полгода Булат решил зайти в личный кабинет и увидел отрицательный счет — без его ведома банк снимал средства за уведомления. Впоследствии выяснилось, что эту услугу следовало отключать не так, как это Булат сделал ранее, поскольку это, оказывается, было прописано в договоре.
Руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута подчеркивает, что навязанные платные услуги к кредитам и займам — один из самых частых предметов жалоб заемщиков:
— Человек приходит за займом или кредитом, а уходит, иногда даже не подозревая об этом, с целой «корзиной» услуг в придачу, в которой и помощь на дорогах, и подписка на онлайн-кинотеатр, и чего там только нет. Формально он сам на все это согласился, подписал заявление и договор, и доказать навязывание тут очень сложно.
По словам Михаила Мамуты, теперь ситуация меняется — клиент вправе без объяснения причин сдать все навязанные услуги обратно и вернуть уплаченные деньги. Но это возможно только в течение первых двух недель с момента подписания договора, то есть еще до первого платежа.
Стоит добавить, что навязанная платная услуга иногда не включается кредиторами в полную стоимость кредита (ПСК), которая указывается на первой странице договора. А это значит, что потребитель только после первого платежа может заметить, что ему придется платить больше, чем ему обещала реклама или говорил менеджер.
Заявление о возврате предоставляется в компанию, которая предоставила кредит/займ, вместе с которым шла дополнительная платная услуга. При этом клиент не обязан доказывать, что он не пользовался допуслугой. Контакты традиционно указываются в договоре.
В течение семи рабочих дней компания обязана вернуть средства за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Если этого не произошло, то заявление о возврате нужно подать в банк или МФО — через 30 дней после заявления в адрес компании, но не позже 180 дней. Банк или МФО также в течение семи дней должны вернуть клиенту деньги.
Заранее проставленные отметки на оплату дополнительных услуг в договоре следует сфотографировать и приложить его к жалобе в интернет-приемную Банка России. Туда же, приложив договор и переписку с кредитором, следует жаловаться в случаях, если банк или МФО безосновательно отказываются возвращать деньги за дополнительную услугу. Специалисты Банка России проверят информацию и проработают этот вопрос с кредитором.
— Мы будем внимательно следить за тем, как банки и МФО соблюдают эти новые правила, чтобы создать надежную защиту потребителя от навязанных продаж, — заверил Михаил Мамута.