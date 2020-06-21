В Уфе онкопациенты записали видеоблагодарность своим врачам

Онкопациенты, объединенные некоммерческой организацией «Равное право на жизнь» и Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй», записали видеоролик с благодарностью в адрес врачей, которые самоотверженно борются за их жизни.

В ролике принимают участие руководитель вышеупомянутых общественных организаций Александр Болонистов и несколько пациенток, которые читают посвященное врачам стихотворение, написанное одной из спасенных пациенток.

Напомним, сегодня в России отмечается День медика. В Башкирии торжественные мероприятия по этому поводу отложили до 26 июня. Глава региона Радий Хабиров обещал устроить для медиков республики в этот день сюрприз.