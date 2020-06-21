В России пять медиков стали Героями труда

ТАСС пишет, что звания Героя Труда России удостоены главврачи следующих медучреждений: двадцать девятой городской клинической больницы Нижегородской области (Юлия Гаревская), Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге (Марина Бахолдина), пятьдесят второй ГКБ в Москве (Марьяна Лысенко), а также врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль.

Вместе с тем глава государства издал указ о награждении медработников и сотрудников научных учреждений России за серьезный вклад в противодействии COVID-19 орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.