В России пять медиков стали Героями труда

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Российский лидер Владимир Путин удостоил звания Героя Труда ведущего врача Коммунарки Дениса Проценко и еще четырех врачей за противодействие коронавирусу.
ТАСС пишет, что звания Героя Труда России удостоены главврачи следующих медучреждений: двадцать девятой городской клинической больницы Нижегородской области (Юлия Гаревская), Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге (Марина Бахолдина), пятьдесят второй ГКБ в Москве (Марьяна Лысенко), а также врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль.
Вместе с тем глава государства издал указ о награждении медработников и сотрудников научных учреждений России за серьезный вклад в противодействии COVID-19 орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.
Отмечается, что в России 21 июня 2020 года отмечается День медицинского работника.
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