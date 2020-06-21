В Башкирии за сутки увеличилось количество тяжелых больных с коронавирусом
Сегодня, 17:26ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Минздрав Башкирии сообщил о состоянии заболевших новой коронавирусной инфекцией по состоянию 21 июня.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Согласно официальным данным министерства здравоохранения республики, по состоянию на 21 июня в Башкирии всего 4906 заболели новой коронавирусной инфекцией. За сутки 56 жителям поставили этот диагноз.
В стационарах в настоящее время находится 761 человек, в тяжелом состоянии - 40 пациентов (вчера было 36), 11 человек подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении 1746 человек, всего за сутки выписано 23 человека. За период наблюдения - 2381 человека.
Вновь минздрав Башкирии не сообщает о новых летальных случаях от опасной инфекции, их количество по-прежнему составляет 18 человек.
На 21 июня зарегистрировано 82 новых случая внебольничной пневмонии. За сутки с этим диагнозом выписались 48 человек.
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