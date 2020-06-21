В Башкирии увеличилась заболеваемость гепатитом B

Как сообщает UfacityNews.ru , в Башкирии показатель заболеваемости гепатитом B вырос в три раза. При этом отмечается, что заболеваемость острыми вирусными гепатитами А и С снизилась на 35% и 20% соответственно.

Ранее Всероссийская организация пациентов рассказала о приостановке лечения людей с редкими заболеваниями из-за пандемии. Во Всероссийскую организацию пациентов, по его словам, поступает множество обращений об отказе пациентам в помощи. Директор общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко отметил, что проблемы есть и у людей с гепатитами, которые лечатся в инфекционных стационарах, переориентированных сейчас в первую очередь на больных с коронавирусом. По его словам, жалобы поступили из 18 регионов.