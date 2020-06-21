В Башкирии увеличилась заболеваемость гепатитом B
Сегодня, 12:55ОбществоНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Росздравнадзор опубликовал статистику по итогам января-апреля 2020 года.
Как сообщает UfacityNews.ru, в Башкирии показатель заболеваемости гепатитом B вырос в три раза. При этом отмечается, что заболеваемость острыми вирусными гепатитами А и С снизилась на 35% и 20% соответственно.
Ранее Всероссийская организация пациентов рассказала о приостановке лечения людей с редкими заболеваниями из-за пандемии. Во Всероссийскую организацию пациентов, по его словам, поступает множество обращений об отказе пациентам в помощи. Директор общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко отметил, что проблемы есть и у людей с гепатитами, которые лечатся в инфекционных стационарах, переориентированных сейчас в первую очередь на больных с коронавирусом. По его словам, жалобы поступили из 18 регионов.
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