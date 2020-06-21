В Башкирии мужчина три дня бродил по лесу, но не смог объяснить, почему

По данным ведомства, 20 июня появилась информация о том, что в районе поселка Миндяк пропал уроженец Учалинского района 1967 года рождения.

К поиску оперативно подключились спасатели Госкомитета по ЧС. Все время пропавший мужчина поддерживал связь со спасателями, но сказать, где точно находится, не мог. Когда его все-таки нашли, объяснить, что он делал в лесах три дня и почему вообще туда пошел, он не смог.

Мужчину осмотрели медики и спасатели, они отпустили его домой.