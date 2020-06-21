В Башкирии количество заболевших коронавирусом приблизилось к пяти тысячам

По данным информации на сайте Стопкоронавирус.РФ, диагноз новой коронавирусной инфекции за сутки обнаружен у 56 граждан республики. Таким образом, общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 4906 человек. По-прежнему не меняется статистика смертности в регионе - зарегистрировано официальными органами 18 летальных случаев, в то время как Росстат сообщает о других сведениях. Всего в стране 584 680 заболевших коронавирусом.