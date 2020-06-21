В Башкирии количество заболевших коронавирусом приблизилось к пяти тысячам
Сегодня, 13:26ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В оперативном штабе появилась статистика на сегодня, 21 июня.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По данным информации на сайте Стопкоронавирус.РФ, диагноз новой коронавирусной инфекции за сутки обнаружен у 56 граждан республики. Таким образом, общее количество заболевших на сегодняшний день составляет 4906 человек. По-прежнему не меняется статистика смертности в регионе - зарегистрировано официальными органами 18 летальных случаев, в то время как Росстат сообщает о других сведениях. Всего в стране 584 680 заболевших коронавирусом.
Как передает РБК, эксперты уфимского проектного офиса по математическому моделированию развития коронавируса считают, что ситуация с инфицированием в Башкирии относительно стабилизировалась. Минздрав не фиксирует нового роста заболевших.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей