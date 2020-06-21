Тедеско высказался о текущем положении полузащитника «Спартака» Тиля
Сегодня, 00:35ОбществоФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главный тренер красно-белых оценил игру голландского полузащитника команды Гуса Тиля.
Как сообщает «Советский спорт», наставник «Спартака» отметил, что для голландца было непросто справиться с тем, что он стал самым дорогим футболистом красно-белых, однако со временем хавбек стал увереннее, более открыт и раскрепощен.
Также Тедеско отметил, что голландскому футболисту «было важно освободить голову от этого давления».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей