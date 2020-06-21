Госстрой Башкирии отчитался об обновленном бассейне «Нефтяник»
Сегодня, 11:22ОбществоНадежда ВалитоваФото: Госстрой Башкирии
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Ремонт одного из самых больших бассейнов города длился целых два года.
В Уфе ввели в эксплуатацию 50-метровый бассейн «Нефтяник». Завершился ремонт спортивного объекта еще в мае.
Напомним, согласно сведениям Госстроя республики, с 1967 в бассейне не было капитального ремонта. Сегодня здесь обновлены система очистки, система пожарной безопасности, вышка для прыжков и т.д.
В бассейне теперь могут заниматься до 96 человек на восьми дорожках. Детский бассейн сможет принять до шести человек в одну смену.
«Нефтяник» также получил и место для плавания маломобильных групп населения.
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