Госстрой Башкирии отчитался об обновленном бассейне «Нефтяник»

В Уфе ввели в эксплуатацию 50-метровый бассейн «Нефтяник». Завершился ремонт спортивного объекта еще в мае.

Напомним, согласно сведениям Госстроя республики, с 1967 в бассейне не было капитального ремонта. Сегодня здесь обновлены система очистки, система пожарной безопасности, вышка для прыжков и т.д.

В бассейне теперь могут заниматься до 96 человек на восьми дорожках. Детский бассейн сможет принять до шести человек в одну смену.