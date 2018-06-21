В Уфе скончался известный доктор Ринат Гафуров

Ринат Хабибович известен многим уфимцам, потому что в разное время работал заведующим Калининским районным отделом здравоохранения в Уфе, заместителем главного врача и главным врачом больницы № 13 Уфы, главврачом столичных больниц №5 и №7. О Ринате Хабибовиче коллеги, близкие и пациенты вспоминают, как об очень деятельном и всегда внимательном к нуждам других людей человеке и враче по призванию.