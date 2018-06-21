В Уфе скончался известный доктор Ринат Гафуров

О Ринате Хабибовиче близкие вспоминают как об очень внимательном человеке и талантливом враче.
Сегодня, 21 июня, пришло печальное известие – на семидесятом году жизни скончался известный врач-лечебник Ринат Гафуров.
Ринат Хабибович известен многим уфимцам, потому что в разное время работал заведующим Калининским районным отделом здравоохранения в Уфе, заместителем главного врача и главным врачом больницы № 13 Уфы, главврачом столичных больниц №5 и №7. О Ринате Хабибовиче коллеги, близкие и пациенты вспоминают, как об очень деятельном и всегда внимательном к нуждам других людей человеке и враче по призванию.
В 2010 году Ринат Хабибович был избран депутатом Уфимского городского совета, несмотря на загруженность по основной работе, он находил время общаться с избирателями, вел личный прием граждан, организовывал бесплатный медосмотр и консультации узких медицинских специалистов для своих избирателей.
Прощание с Ринатом Хабибовичем пройдет завтра, 22 июня, в 12.30 в здании ДК УМПО.
Медиакорсеть выражает соболезнования близким Рината Хабибовича Гафурова.