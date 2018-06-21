В Уфе скончалась малышка, брошенная родными и приемными родителями

Как рассказали волонтеры, Лиана родилась с синдромом Дауна, из-за этого в роддоме от нее отказалась мать. Вскоре девочку взяли в семью приемные родители, но их общему счастью помешала новая беда. У Лианы была диагностирована тяжелая форма миелобластного лейкоза, которая осложнилась на фоне уже имеющегося диагноза. Приемные родители в итоге привезли девчушку в больницу на химиотерапию и оставили там, написав отказ от ребенка.

- Как и большинство «солнечных» детей, Лиана была очень ласковой девочкой, тянулась к людям, - вспоминают о ней в фонде. - Страшно представить, какими тяжелыми были бы ее последние дни и часы, если бы рядом не было ни одного человека. Мы благодарим всех тех, кто помогал оплачивать работу нянь для Лианы. Благодаря вам девочка была окружена заботой до последнего дня.