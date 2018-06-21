В Калининграде на стоматологию наложили штраф за ассоциирование с ЧМ-2018
Сегодня, 17:39Общество
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В понедельник ФАС наказала рублем, расположенную в Калининграде, стоматологическую клинику.
Надзорному органу не понравился рекламный баннер медицинского учреждения. Надпись на растяжке гласила: «L-clinic Официальная стоматологическая клиника чемпионата мира по футболу». Об этом пишет RNS.
В ФАС посчитали, что реклама клиники нарушила закон о подготовке и проведении в РФ ЧМ-2018 и закон о конкуренции. В итоге на медицинское учреждение был наложен штраф в размере 424 000 рублей.
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