В Калининграде на стоматологию наложили штраф за ассоциирование с ЧМ-2018

Надзорному органу не понравился рекламный баннер медицинского учреждения. Надпись на растяжке гласила: «L-clinic Официальная стоматологическая клиника чемпионата мира по футболу». Об этом пишет RNS .

В ФАС посчитали, что реклама клиники нарушила закон о подготовке и проведении в РФ ЧМ-2018 и закон о конкуренции. В итоге на медицинское учреждение был наложен штраф в размере 424 000 рублей.