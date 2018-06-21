В Белебее началось строительство детского сада к 100-летию Башкортостана
Сегодня, 17:53ОбществоСтася Генералова
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Новый детский сад рассчитан на 150 мест.
Согласно проекту, дошкольное учреждение будет представлять здание Н-образной формы размерами 54,6х30,6 м, со скатной крышей.
- Детский сад возведут в рамках строительства ста объектов к 100-летию образования Башкирии. Строительство финансируется за счет республиканского бюджета, стоимость составит 171 млн рублей,- сообщили в госкомстрое РБ.
Принять первых ребятишек садик сможет уже в четвертом квартале 2019 года.
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