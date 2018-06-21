В Башкирии семью исключили из числа нуждающихся, чтобы не давать жилье

О том, что Гузель Галимуллина из села Новокулево Нуримановского района внезапно потеряла дом, в котором прожила около 15 лет, мы уже писали. В начале нулевых она уехала на заработки в село Павловка того же района. Вернувшись через четыре года вместе с дочерью и ее детьми, обнаружила, что в прежнем доме живет другая семья.

В сельсовете Гузель сообщили, что дом принадлежал сельсовету, а она его только арендовала и предложили другое помещение. Этим помещением оказался переоформленное под жилой дом бывшее здание детского сада. Вскоре выяснилось, что здесь жить невозможно: потолок и стены рушились от ветхости. Женщина обратилась к властям с просьбой сделать ремонт, но у тех средств на это не нашлось. У нее, временно безработной, таких денег тоже нет. Дочь тоже не может помочь - находится на декретном отпуске. Семья, по сути, живет только на детские пособия.

На сторону Гузель встал суд. Решением органа правосудия администрация района должна предоставить нормальное жилье.

Вроде бы все уладилось, однако не тут то было. Как сообщила Медиакорсети правозащитница Эльза Маулимшина, чиновники ищут пути оставить семью без жилья.

- Представляете, человек выиграл иск, по решению суда ему обязаны предоставить благоустроенное жилье по договору соц. найма, а его семью берут и исключают из списка нуждающихся и отказываются исполнять решение суда. Администрация заявляет, что Фонд ЖКХ не финансирует им и не компенсирует затраты на расселение аварийного жилья в Нуримановском районе, что деньги у муниципалитета на расселение отсутствуют, - сообщает Эльза. - Вот только обязанность запрашивать средства на расселение жителей аварийных домов возложена на чиновников администрации. Пока они не запросят денег, никто им их и не даст. А они не запрашивают, получается порочный круг, жители в районах страдают.

Затем, основываясь на том, что женщина забыла пройти ежегодную перерегистрацию, ее исключили из списка нуждающихся в социальном жилье. Пристав, который должен соблюдать исполнение закона, посоветовал согласиться на домик с печным отоплением, который предлагал взамен сельсовет.

В то же время чиновники по-разному давили на Гузель и пытались ее напугать. На сегодняшний день местный прокурор соответствующее заявление направил в следком Башкирии.