Исполнительный вице-президент «Вымпелкома» уволился из компании
Сегодня, 17:36Общество
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Накануне стало известно, что со своего поста уходит исполнительный вице-президент «Вымпелкома» по развитию массового рынка Марек Слачек.
Освободившаяся должность войдет в компетенцию генерального директора компании Василя Лацанича. Об этом пишет RNS.
Марек Слачек покидает «Вымпелком» в связи с переходом на новое место работы. Лацанич поблагодарил своего бывшего коллегу за вклад в развитие компании и пожелал тому успехов.
Подразделение, которым руководил Слачек, собираются реорганизовать. Входившие в него блок по маркетингу массового рынка и блок по продажам и развитию дистрибуции будут теперь подчиняться непосредственно главе «Вымпелкома» Василю Лацаничу. Топ-менеджеры, которые возглавляли данные блоки, перейдут в состав правления компании. Они займут посты вице-президентов. Нововведения вступят в силу с первого июля.
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