Исполнительный вице-президент «Вымпелкома» уволился из компании

Марек Слачек покидает «Вымпелком» в связи с переходом на новое место работы. Лацанич поблагодарил своего бывшего коллегу за вклад в развитие компании и пожелал тому успехов.

Подразделение, которым руководил Слачек, собираются реорганизовать. Входившие в него блок по маркетингу массового рынка и блок по продажам и развитию дистрибуции будут теперь подчиняться непосредственно главе «Вымпелкома» Василю Лацаничу. Топ-менеджеры, которые возглавляли данные блоки, перейдут в состав правления компании. Они займут посты вице-президентов. Нововведения вступят в силу с первого июля.