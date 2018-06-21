Глава Башкирии: Нет задачи любой ценой школы перевести на аутсорсинг

Сегодня, 21 июня, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам организации аутсорсинга в учреждениях социальной сферы. В нём приняли участие члены правительства РБ, представители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, руководители учреждений образования и здравоохранения.

Тон обсуждению задал глава региона.

- Сегодня мы с вами обсудим вопрос организации аутсорсинга. Ищу, подбираю русское слово для этого термина. Скажем так – передачи определённых функций учреждений социальной сферы Республики Башкортостан во внешние структуры, - уточнил он. - Я получаю довольно много писем о том, что не везде эта передача функций по питанию, уборке помещений, охране проходит достойно, нормально, с хорошим результатом. Есть ошибки, есть просто-напросто дискредитация того, что было задумано нашим правительством.

По словам Рустэма Закиевича, он встречался и с директорским корпусом школ, главными врачами, обсуждал с ними этот вопрос. И он в курсе, что в ряде учреждений образования ухудшились и качество питания, и охрана, возникли и другие трудности и проблемы в результате передачи некоторых непрофильных функций другим организациям.

- И денег стали выделять меньше. Те структуры, которые сейчас работают в этой части на наши школы, учреждения, стали меньше зарабатывать. Люди жалуются. Одним словом, там тоже проблемы возникли, - констатировал Рустэм Хамитов.

Он пояснил, что внедрение аутсорсинга в социальной сфере было вызвано благими намерениями.

- Хотели освободить учреждения от несвойственных им функций, дать возможность сосредоточить усилия на основной деятельности, а вопросы питания, уборки, охраны, другие функции передать профессиональным организациям, которые в ряде случаев могли бы лучше выполнить эту работу, более качественно её провести. Соответствующим образом школы действительно были бы сосредоточены только на образовательном, воспитательном процессе. У директора школы или завуча не должна болеть голова, где взять картошку, швабры, где найти химикаты для того, чтобы мыть полы, и т.д. Хотели повысить качество услуг за счёт привлечения профессионалов, специализированных организаций. Думали (по крайней мере, Правительство так думало), что и в этой части будет экономия средств, что профессионалы, используя эффект масштаба, смогут более качественно организовать эту работу, - сказал Рустэм Хамитов. - Но, как зачастую говорят, благими намерениями вымощена дорога в ад. К сожалению, так бывает.

Глава Башкирии сослался на опыт внедрения аутсорсинга в системе здравоохранения, где данная практика внедряется с 2012 года. «До сих пор проблем выше крыши. Особенно это касается питания», - констатировал факт Рустэм Хамитов. Как он считает, главным врачам, многим работникам здравоохранения не понравилось то, о чём глава региона говорил, разбираясь с вопросами организации питания в больницах.

- Проблему питания в наших больницах не решили, и там до сих пор кормят плохо, - уточнил Рустэм Хамитов.

Для сравнения: система образования перешла на аутсорсинг в 2016 году, учреждения культуры – в 2017 году, а сфера социальной защиты – с этого года. Далеко не всегда и не везде ситуация действительно улучшилась. Количество жалоб возросло. Это касается и питания, и всего остального.

- По питанию значительно выросла стоимость. Это просто недопустимо. У нас не такое богатое общество, и для людей каждый рубль, каждая копейка дороги. А у директоров, с которых по-прежнему спрашивают за всё, нет полномочий, чтобы контролировать эту ситуацию, - заявил Рустэм Хамитов. - Вопросы аутсорсинга осложняются ещё и тем, что в этой сфере нет конкуренции. В сельской местности единственный поставщик диктует свои условия.

Он подчеркнул, что аутсорсинг – не самоцель, его не следует внедрять любой ценой, силовыми и административными методами.

- Аутсорсинг нужен там, где есть эффект – экономический, социальный, общественный. Если это экономически нецелесообразно или качество передаваемых услуг не то, что не повышается, а ухудшается, если страдают люди, растут цены, то из этого надо делать соответствующие выводы, - подчеркнул глава Башкирии, дав ясно понять, что кампанейщина в данном случае неуместна.

Рустэм Хамитов сообщил, что по его поручению правительство уже рассмотрело отдельные вопросы, связанные с аутсорсингом. Более того: глава республики уже согласовал выделение дополнительно 1,3 млрд рублей, чтобы нормализовать работу в этой части, выделить дополнительные ресурсы школам, системе образования, социальным объектам для того, чтобы повысить качество аутсорсинга там, где оно плохое, чтобы не было дополнительных расходов у родителей (если речь идёт о школах), или у тех, кто живёт в социальных домах.

В конце своего выступления Рустэм Хамитов еще раз призвал к ответственному подходу, здравомыслию, объективности и обратил внимание на то, что есть хорошие примеры там, где руководители муниципалитетов, городских округов подошли по-настоящему, с душой.

- Там получается неплохо. Там, собственно говоря, мы видим и экономию, и качество, и всё положительное, - отметил глава региона. - Но, к сожалению, практика складывается таким образом, что мы всегда вынуждены ориентироваться на отстающих. Они не только сами тянут себя назад, но ещё тянут назад и власть в целом, не выполняя тех поручений, которые мы порой формулируем.

Подробности обсуждения ситуации с аутсорсингом будут сообщены пресс-службой главы региона чуть позже.