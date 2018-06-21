Депутаты Госдумы от Башкирии оправдались в соцсетях за свое решение о языке

О том, что среди депутатов Госдумы из Башкирии, не согласившимся этим решением, был лидер “Гражданской платформы” Рифат Шайхутдинов, мы уже сообщали. Депутат от КПРФ Александр Ющенко, оказавшийся во время голосования в командировке, также заявил, что против этого законопроекта. Его голос был засчитан как положительный, но парламентарий намерен это изменить, написав заявление. К сожалению, получить оперативный комментарий у депутата Рифата Шайхутдинова нам не удалось. Он не брал трубку.

14 парламентариев Госдумы из Башкирии: Павел Качкаев, Михаил Бугера, Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин, Римма Баталова, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Зариф Байгускаров - от “Единой России”, Иван Сухарев от ЛДПР, Гаджимурад Омаров от «Справедливой России» поддержали поправки.

На странице Фейсбук известной башкирской общественницы, кинодраматурга Зухры Буракаевой возникла полемика между вышеназванными депутатами и сторонниками обязательного изучения родных языков.

По словам Зугуры Рахматуллиной, родные языки останутся в обязательной программе, после того, как ребенок сделает свой выбор. Парламентарий отметила, что “будет разработана общефедеральная концепция национального образования, которой не было”.

Мы, депутаты от республики, на итоговом заседании рабочей группы в Госдуме настояли, чтобы предложения от республики были обязательно учтены в Постановлении и во втором чтении. Мы также предложили, чтобы заявления писали на уровень образования один раз! И нас тоже поддержали, - оправдалась она.

К ней присоединился и другой депутат от “Единой России” Зариф Байгускаров:

Если мы не ходим и не кричим как некоторые, это не означает, что не работаем. Также предпологается создание фонда защиты родных языков, который в том числе будет оказывать помощь в издании учебников на родном языке за счет средств из федерального бюджета, их лицензированию. Сегодня к сожалению в республике практически нет лицензированных учебников на родных языках. Будем работать над поправками ко второму чтению, - прокомментировал он.

Ко второму чтению, которое должно пройти в июле, депутаты планируют доработать законопроект. В нем предполагается предусмотреть возможность учреждения Фонда поддержки родных языков, который займется разработкой методик изучения родных языков и экспертизой учебников.

Напомним, что в начале июня депутаты Госсобрания Башкирии подготовили свои предложения в резонансный проект федерального закона «Об образовании», связанные с изучением национальных языков.

Башкирские парламентарии настаивают на том, чтобы изучение родных языков все-таки осталось в составе федеральных государственных образовательных стандартов. На прошлой неделе Всемирный курултай башкир направил в Кремль более 17 тысяч подписей с аналогичным требованием.

Против принятия такого проекта высказывались также депутаты и общественники Татарстана и Чувашии. При этом депутаты Госдумы от Татарстана вчера поддержали проект единогласно. Депутаты башкирского парламента публично законопроект не критиковали.