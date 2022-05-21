Возвращение к старым автомобильным экостандартам скажется на здоровье многих россиян

Возвращение к старым автомобильным экостандартам скажется на здоровье многих россиян
Возвращение к старым автомобильным экостандартам скажется на здоровье многих россиян
21 мая, 12:58ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Сообщение о том, что правительство разрешило древние экологические стандарты для автомобилей от Евро-0 и выше может ударить по здоровью миллионов жителей России.

Эксперты подчеркивают, что угарный газ не зря называют «тихим убийцей» — при контакте с ним процесс снабжения организма кислородом попросту блокируется. Кроме того, он влияет на работу ионных каналов в мембране клеток сердца — то есть в результате его воздействия развивается аритмия. В принципе для гибели человека в течение часа достаточно, чтобы концентрация угарного газа в воздухе превысила 0,1%.

Что происходит с теми, кто болен болезнями легких, когда они оказываются в облаке выхлопа старого мерседеса с вырезанными катализаторами или КАМАЗа с «нулевым» эко-стандартом?

Сначала резкая вонь, потом спазмы в бронхах и легких, небольшое головокружение. Если ветра не будет, то добавится кашель, а головокружение усилится. Что же будет, если астматик или аллергик окажется сам за рулем и попадет в часовую пробку при безветренной погоде и сильной жаре? Если перед автомобилем будет машина с «нулевым» выхлопом, то уже через полчаса вас ожидает головная боль, тошнота, дезориентация, кашель, резкое утомление и потеря сознания, а это неминуемое ДТП — и в лучшем случае пострадает авто, а не человек.

Если суммировать объемы людей с заболеваниями легких, то примерно каждый седьмой россиянин рискует оказаться героем только что описанной ситуации.

Конечно, в постановлении ликвидация эко-требований к автомобилям обозначена как мера временная — до февраля 2023 года, но что успеет произойти за это время?

Подробнее — в материале «Новых известий».

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