В Сибае начали производить тротуарную плитку по ГОСТу

В Сибае предприятие ООО «Фоур Стоунес», закупив оборудование по производству тротуарной плитки, приступило к реализации проекта по производству высококачественных каменных изделий. Компания изготавливает прочные, износостойкие и экологически чистые бетонные изделия. По словам директора Азамата Аллабердина, тротуарная плитка, изготовленная по разработанным рецептурам, отвечает всем требованиям ГОСТа 17608-2017.