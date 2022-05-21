В Сибае начали производить тротуарную плитку по ГОСТу

В Сибае начали производить тротуарную плитку по ГОСТу
В Сибае начали производить тротуарную плитку по ГОСТу
Вчера, 09:52ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Рынок брусчатки быстро растет, в том числе и в городах Башкирии.

В Сибае предприятие ООО «Фоур Стоунес», закупив оборудование по производству тротуарной плитки, приступило к реализации проекта по производству высококачественных каменных изделий. Компания изготавливает прочные, износостойкие и экологически чистые бетонные изделия. По словам директора Азамата Аллабердина, тротуарная плитка, изготовленная по разработанным рецептурам, отвечает всем требованиям ГОСТа 17608-2017.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» ООО «Фоур Стоунес» получила консультационную поддержку по получению субсидии от сибайской администрации на возмещение части затрат за приобретенное оборудование.

Сюжеты:
Касается каждого
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы