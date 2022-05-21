В ЕАО завершилась защита проектов в рамках конкурса «Измени жизнь к лучшему»

Очная защита проектов в рамках конкурса «Измени жизнь к лучшему» прошла в администрации Смидовичского района ЕАО. Конкурс инициировал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, в котором участвовали 15 молодых представителей всех поселений муниципалитета.

Зампред правительства ЕАО Мария Костюк, глава района Евгений Башкиров, сопредседатели Ассоциации активных граждан ЕАО и местные общественники оценивали предложенные проекты. Об этом сообщает издание eaomedia.ru. Мария Костюк, выступая в начале мероприятия, отметила, что конкурс проходит уже в пятый раз. По ее словам, каждый год он становится все более популярным. В 2018 году в каждом муниципалитете был только один победитель, а сейчас 20 призовых мест. По три победителя в каждом городском округе и районе, а также два дополнительных призовых места. В течение нескольких часов продолжалась защита проектов. Самое большое количество баллов заработал проект Марины Войтович (с. им. Тельмана, «Волшебный луч света»). А также лидерами оказались проекты Ирины Ивановой (с. Волочаевка-1, фестиваль декоративно-прикладного искусства «Радуга родной области»), и Екатерины Джигинас (пгт Волочаевка-2, «Мой дворик»). Им выдали по 50 тысяч рублей для реализации собственных проектов. Еще одним победителем стал проект «Юный пластун» от казаков из пос. Приамурского. Другие инициативы также отметили. Так, для тех учебных заведений, которые подали заявку на участие в конкурсе, глава Смидовичского района Евгений Башкиров пообещал купить спортинвентарь. Остальные проекты реализуют благодаря поддержке меценатов. Директор школы-сада села имени Тельмана Марина Войтович выразила благодарность губернатору за то, что появилась уникальная возможность наладить жизнь в селе. Она отметила, что в рамках проекта «Волшебный луч света» будет оборудована сенсорная комната. Она рассчитана на здоровых детей и на тех, кто имеет проблемы в развитии.

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