Сеновал - плохая идея: сексолог из Уфы о том, как лучше заниматься сексом на природе

С любителями неуемного пития нам тоже не по пути — поиск заплывшего за буйки или ушедшего в соседнюю деревушку друга — это последнее, чем хотелось бы заниматься… А у нас еще и секс в программе! Безусловно, уповать на то, что друзья возьмут с собой все, что нужно, не стоит, и есть смысл оговорить нюансы и аппетиты заранее. Брать с собой домашних животных — не самая лучшая идея, поскольку беспокойство о них не прибавит вам комфорта.Элиза Хасанова