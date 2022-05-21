Почти из миллиона ВИЧ-инфицированных в России половина не получает лечения

Почти из миллиона ВИЧ-инфицированных в России половина не получает лечения
Почти из миллиона ВИЧ-инфицированных в России половина не получает лечения
21 мая, 12:46ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Принятую в 2016 году общероссийскую стратегию борьбы с ВИЧ за пять лет реализовать не удалось.

Эксперты напоминают, что 2020 год был последним в российской стратегии по борьбе с ВИЧ, принятой в 2016 году. Тогда в распоряжении правительства страны говорилось, что к 2020 году работа в этом направлении снизит число новых случаев ВИЧ-инфекции. Аналитика показывает, что на деле реализовать это не получилось.

Напомним, Россия занимает первое место по темпам распространения ВИЧ в Европе. К концу 2021 года не меньше 1,1 млн населения страны жили с ВИЧ, при этом почти половина из них не получала лечения.

Согласно отчету ВОЗ, из-за пандемии меньше людей проходило тестирование на ВИЧ, а следовательно и число инфицированных людей снизилось. Упало и число протестированных людей в России: в 2020 году тестирование прошло на 6 миллионов меньше людей (почти на 15% меньше, чем в 2019 году).

По данным Роспотребнадзора, в 2020 году 53,2% людей, живущих с ВИЧ, получали антиретровирусную терапию, при этом целевым показателем стратегии был охват терапией в 38,3% (если не будет увеличено финансирование на закупки) и 90% (если финансирование вырастет). Понятное дело, на эти показатели резко повлияла пандемия, сейчас сказывается и политическая ситуация.

При этом эксперты заявляют, что в 14 регионах России можно говорить о генерализованной эпидемии ВИЧ — то есть там ВИЧ вышел за пределы уязвимых групп и оседает среди населения в целом.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

здравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы