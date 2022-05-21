Из Уфы возобновляют прямые регулярные рейсы в Стамбул

Время в пути из Уфы в Турцию составит пять часов.

С 10 июня авиакомпания Red Wings запускает регулярную полетную программу из Уфы в Стамбул. Перелеты планируют сделать еженедельными по пятницам на самолетах Sukhoi Superjet-100, вмещающем на борту до 100 пассажиров. Время в пути будет занимать 5 часов. Напомним, согласно заявлению Росавиации, в России временно ограничены полеты в 11 российских аэропортов — до 25 мая этого года. Так, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты страны работают штатно.

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