Из Уфы возобновляют прямые регулярные рейсы в Стамбул

Из Уфы возобновляют прямые регулярные рейсы в Стамбул
Из Уфы возобновляют прямые регулярные рейсы в Стамбул
Вчера, 11:05ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Время в пути из Уфы в Турцию составит пять часов.

С 10 июня авиакомпания Red Wings запускает регулярную полетную программу из Уфы в Стамбул.

Перелеты планируют сделать еженедельными по пятницам на самолетах Sukhoi Superjet-100, вмещающем на борту до 100 пассажиров.

Время в пути будет занимать 5 часов.

Напомним, согласно заявлению Росавиации, в России временно ограничены полеты в 11 российских аэропортов — до 25 мая этого года. Так, временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты страны работают штатно.

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