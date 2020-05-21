Радий Хабиров пригрозил увольнять главврачей в Башкирии, несмотря на все их заслуги

На совещании регионального правительства Радия Хабирова возмутил уровень оказания помощи другим пациентам. Руководитель региона жестко раскритиковал кабинет министров за то, что допущено подобное.

Он отметил, что до него постоянно доходит информация, что люди не могут попасть на прием врачу, причем истории бывают самые разные, что про детей, что про пожилых людей, что и про тяжелобольных.

«Поскольку мы договорились, мы медицину спокойно настраиваем на то, чтобы принимать плановых людей и с неотложными. Наверное где-то сбоит, где-то это вопрос маршрутизации… Да, люди привыкли, что их сразу положили в свою родную, но она ковидная и придется ехать сорок километров. Я это понимаю, но я не понимаю, когда маленького ребенка мотают по трем больницам», - говорит он.