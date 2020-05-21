Экс-главврач РКБ в Уфе Эльза Сыртланова опровергла слухи о своей новой должности

Накануне в одном из местных телеграм-каналов появилась информация о новой работе бывшего главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой. В сообщении говорилось, что ее назначили на пост заместителя директора УМПО по социальным вопросам.

Сама Эльза Сыртланова опровергла данную информацию, однако информацию о новом месте работы так и не раскрыла. Об этом сообщает редакция радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».