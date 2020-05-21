Экс-главврач РКБ в Уфе Эльза Сыртланова опровергла слухи о своей новой должности
21 мая, 11:39ОбществоКарина МамаеваФото: Facebook
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Появилась информация о её назначении на УМПО.
Накануне в одном из местных телеграм-каналов появилась информация о новой работе бывшего главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой. В сообщении говорилось, что ее назначили на пост заместителя директора УМПО по социальным вопросам.
Сама Эльза Сыртланова опровергла данную информацию, однако информацию о новом месте работы так и не раскрыла. Об этом сообщает редакция радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».
Напомним, в начале этой недели стало известно, что Эльза Сыртланова больше не будет возглавлять республиканскую больницу. Ей предложили должность заведующей 38-й поликлиники, но от должности она отказалась.
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