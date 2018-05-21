Журналист из Австрии рассказал о пользе ядерного оружия
Журналист австрийского издания Contra Magazin Марко Майер считает, что ядерным оружием должны обладать все страны мира.
По мнению австрийца, ядерное оружие поможет прекратить войны. Об этом 21 мая пишет газета «Известия».
По словам Майера, оружие массового поражения является сдерживающим фактором для агрессивно настроенных правительств. В качестве примера журналист привел Китай и Россию. Если бы у этих государств не было ядерного оружия, то они бы подверглись военной атаке со стороны США и их союзников.
То же самое относится к Индии и Пакистану, которые бы начали между собой войну на уничтожение. Израиль без ядерного оружия был бы уже уничтожен.
Майер полагает, что на Земле должен прозвучать лозунг: «Ядерное оружие для всех». В этом случае риск развязывания войн свелся бы к минимуму. Все конфликты носили бы локальный или приграничный характер. Те же США уже не смогли бы вторгаться в какие-либо страны.