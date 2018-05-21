В Уфе пройдет прощание с погибшим в Гималаях альпинистом

Галина Амирова рассказала, что прощание с ее мужем Рустемом Амировым, погибшим во время восхождения на вершину Лхозце в Гималаях, пройдет 23 мая в 19 часов вечера в здании министерства экологии и природопользования Башкирии, которое выделило для это скорбной церемонии помещение. Адрес - Уфа, Ленина, 86 - второй этаж.

- Столько неравнодушных людей! Благодарю всех за слова сочувствия и за материальную помощь. Рустема Амирова сейчас вспоминают теплыми словами не только в Уфе и в России, но и в США, Танзании, Норвегии, Италии, Франции, Израиле... Тех, кто в Уфе, зову простится с ним… Будем смотреть фото, видео, говорить о Рустеме, - написала на своей странице в соцсетях Галина Амирова.

Она попросила всех, у кого есть фото- и видеоматериалы с Рустемом, прислать их ей на электронную почту [email protected] По словам Галины, в последние дни постоянно происходят некие мистические события, так или иначе связанные с Рустемом. Так, буквально вчера во время участия в спортивном полумарафоне в Уфе они с сыном увидели фамилию Рустема среди участников на баннере, который, судя по всему, был отпечатан заранее.

А чуть ранее администрация Фейсбука предложила Галине окунуться в прошлогодние воспоминания, связанные с гибелью известного альпиниста Ули Штека. А Галина, в свою очередь, вспомнила, что в далеком 2011 году, при восхождении на вершину Чо-Ойю в тех же Гималаях, на высоте 7300 м, Рустем пустил Ули Штека в свою палатку.

Напомним, что обстоятельства гибели Рустема Амирова связаны с неприятным инцидентом, когда в условиях сильного мороза и мощного ветра на вершине 7800 метров местные гиды-шерпы не пустили замерзшего и кашлявшего Рустема погреться в чужую палатку, потому что в его базовом пакете не была оплачена данная услуга. Самочувствие альпиниста после этого стало резко ухудшаться, и вскоре он скончался от горной болезни.

Чуть ранее Галина обращалась ко всем неравнодушным к ее беде людям с просьбой оказать материальную поддержку для проведения похорон ее мужа. Средства можно перечислить на карту Сбербанка 4276 0600 1597 9480 и Альфа-Банка 4083 9720 7652 2152.