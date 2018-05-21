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В Уфе пройдет прощание с погибшим в Гималаях альпинистом
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В Уфе пройдет прощание с погибшим в Гималаях альпинистом

Сегодня, 14:07ОбществоТатьяна Майорова
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