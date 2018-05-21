В Уфе преподавателя УГНТУ осудили за взятку в 200 тысяч рублей
Сегодня, 17:59ОбществоТатьяна Майорова
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35-летняя сотрудница УГНТУ обвиняется сразу по трем статьям, собрав 200 тысяч со студентов.
В Уфе состоялся суд над 35-летней бывшей преподавательницей Уфимского нефтяного университета, которая обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ «Получение взятки», «Служебный подлог» и «Мелкое взяточничество». Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
Как следует из материалов дела, в ноябре 2017 года преподавательница предмета «деловой английский язык» предложила 19 студентам отметить сдачу зачета без фактической проверки знаний за взятки в сумме от семи до 15 тысяч рублей.
Момент передачи денег попал в объектив видеокамеры. Известно, что в общей сложности преподавательница заработала более 200 тысяч рублей. Подсудимая признала свою вину.
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