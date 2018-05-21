В следственном комитете Башкирии пройдет единый день приема граждан

23 мая в течение рабочего дня с 9 до 18 часов во всех территориальных следственных отделах Башкирии пройдет прием граждан по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел следователями, сообщили в следкоме.

- Особое внимание будет уделено проблемам невыплаты заработной платы, фактам ненадлежащего оказания или неоказания медицинской помощи гражданам в лечебных учреждениях республики, сообщениям о коррупционных и иных проявлениях, связанных с использованием должностного положения, - пояснили в следственном комитете.

Прием будут проводить лично руководители подразделений на местах. Гражданам при приеме необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: в г. Уфе 8 (347) 276-71-40.