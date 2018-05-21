В Москве медицинские карты пациентов оснащают RFID–метками

RFID–метки дают возможность следить за перемещением медицинских карт больных в клинике. Об этом информирует портал rns.online.

На сайте мэра Москвы сообщается, что эксперимент по оснащению амбулаторных карт RFID–метками проходит в столичной больнице №46. Благодаря радиометке можно отслеживать перемещение карточки после того, как ту вынесут из картохранилища.

Взяв в руки карточку пациента врач должен указать ее местоположении при помощи специального считывающего устройства. Таким образом, можно точно знать, где побывал документ (в процедурной, кабинете или любом другом помещении больницы). Процесс сканирования занимает всего пару секунд.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, новый сервис позволит существенно сократить время на подбор медицинской карты. Риски потерять документ значительно снижаются. Со временем RFID–метками планируется оборудовать амбулаторные карты всех московских больниц.