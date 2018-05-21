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Уфимцев начали штрафовать за выгул собак в неположенном месте
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Уфимцев начали штрафовать за выгул собак в неположенном месте

Сегодня, 09:53Общество
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