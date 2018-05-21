Уфимцев начали штрафовать за выгул собак в неположенном месте

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На трех владельцев собак завели административные дела.
В Уфе провели профилактический рейд по нарушениям, связанным с выгулом домашних животных. Три уфимца оштрафованы в парке культуры и отдыха «Нефтехимиков». На них составили административные протоколы по статье 13.7 КоАП РБ «Нарушение требований общественного порядка при обращении с животными».
Им грозит от трех до четырех тысяч рублей, сообщили в городской администрации.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей