Уфимцев начали штрафовать за выгул собак в неположенном месте

В Уфе провели профилактический рейд по нарушениям, связанным с выгулом домашних животных. Три уфимца оштрафованы в парке культуры и отдыха «Нефтехимиков». На них составили административные протоколы по статье 13.7 КоАП РБ «Нарушение требований общественного порядка при обращении с животными».