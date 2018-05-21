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ЦБ: В России работает свыше 1 300 нелегальных микрофинансовых организаций
Сюжеты:
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ЦБ: В России работает свыше 1 300 нелегальных микрофинансовых организаций

Сегодня, 16:43Общество
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