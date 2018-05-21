ЦБ: В России работает свыше 1 300 нелегальных микрофинансовых организаций

За весь 2017 год таких фирм было выявлено 1 374. Об этом 21 мая пишет портал rns.online.

В регуляторе пояснили, что увеличение динамики по раскрываемости незаконных МФО связано с усилением работы по выявлению и противодействию нелегальной деятельности.