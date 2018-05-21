ЦБ: В России работает свыше 1 300 нелегальных микрофинансовых организаций
Сегодня, 16:43Общество
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Проверка Центробанка выявила, что в Российской Федерации с января по апрель нынешнего года незаконно функционировало более 1 300 микрофинансовых организаций (МФО).
За весь 2017 год таких фирм было выявлено 1 374. Об этом 21 мая пишет портал rns.online.
В регуляторе пояснили, что увеличение динамики по раскрываемости незаконных МФО связано с усилением работы по выявлению и противодействию нелегальной деятельности.
Год назад в России появился департамент, занимающийся борьбой с нелегальными микрофинансовыми организациями. ЦБ разработал законопроект увеличивающий штрафы для МФО за повторные нарушения. Сумма выплат по рецидиву в сфере незаконного кредитования увеличилась с 500 000 до пяти миллионов рублей.
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