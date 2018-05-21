С начала года клещи покусали порядка 100 000 россиян
По информации Роспотребнадзора на 18 мая 2018 года с жалобами на укусы клещей в больницы России обратились свыше 89 000 человек.
По сравнению с тем же периодом минувшего года число россиян, пришедших в медицинские организации страны с присосавшимся клещом, сократилось на 5%. Об этом пишет портал rns.online.
В нынешнем сезоне количество граждан обратившихся в больницы с жалобами на укус клеща пока не превысило среднемноголетних значений. Больше всего покусанных клещами пациентов поступило в медицинские учреждения Алтайского края, Иркутской, Кемеровской и Свердловской области, а также Санкт-Петербурга.
В 2018 году в России выявлено 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. 138 человек заразились клещевым иксодовым боррелиозом. Данные показатели не превышают среднемесячных значений за последние пять лет.
Отметим, что в этом году Роспотребнадзор начал вести еженедельные наблюдения за распространением инфекций переносимых клещами с 15 марта.