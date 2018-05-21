Президент Болгарии хочет наладить прямые поставки газа из России
Сегодня, 19:38Общество
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По мнению главы Болгарии Румена Радева, его стране нужно добиваться создания условий для организации прямых поставок российского газа по дну Черного моря.
Радев предложил назвать будущий газопровод «Болгарский поток». Об этом 21 мая пишет газета «Известия».
Болгария идеально подходит для транзита российского газа. У нее, как и у Германии, через которую проходит «Северный поток», имеется собственная рабочая газотранспортная система. Нитки газопровода соединяют страну с другими центрально европейскими государствами, сказал Радев.
Глава Болгарии добавил, что Евросоюз поддерживает его по этому вопросу. Объединенная Европа заинтересована в увеличении поставок российского «голубого топлива».
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