Эксперты рассказали о способах борьбы с “экотерором”

В России за последние 10 лет из-за экологических протестов было заморожено примерно полсотни промышленных проектов. Специалисты убеждены, что подобные акции очень выгодны системной оппозиции: они не только могут избавить от конкурентов, но и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.
По информации издания «Московский комсомолец», в рамках круглого стола «Протестные экологические акции: кому выгодно?» политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов представили доклад «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире».
В своем выступлении эксперты настаивали на необходимости разграничивать реальную борьбу за окружающую среду и завуалированное противодействие развитию инфраструктуры и производства. По словам авторов доклада, в западных странах существуют определенные влиятельные силы, которые используют различные глобальные и местные общественные организации в качестве элемента экономической конкуренции. Эти силы заставляют давить на промышленность и государственные институты с помощью экологических акций и протестов. В своей работе политологи рассмотрели несколько примеров и выявили основные методы влияния так называемых «экополитиков». Основной упор они делают на обращение к среднему обывателю с призывом выйти на протест ради спасения жизни и здоровья человека и общества в целом. Чаще всего эксплуатируются темы, волнующие совершенно каждого.
Из-за этого защита окружающей среды утрачивает свою первостепенную важность как для правительства, так и для общества, и превращается в прикрытие для пиара. Сейчас под действие закона «Об иностранных агентах» попали 29 экологических организаций, которые совершенно не интересовались спасением окружающей среды.
Политологи уверены, что в России необходимо улучшать экологическое законодательство. Только так можно будет сдерживать деструктивные действия экопротестов. Эксперты также считают, что предложение Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования создать институт общественных экологических инспекторов лишь увеличит количество правозащитников в экологической сфере на средства государства через систему президентских грантов.