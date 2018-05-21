Эксперты рассказали о способах борьбы с “экотерором”

По информации издания «Московский комсомолец», в рамках круглого стола «Протестные экологические акции: кому выгодно?» политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов представили доклад «Экозащита или эконападение: политические экологи в России и мире».

В своем выступлении эксперты настаивали на необходимости разграничивать реальную борьбу за окружающую среду и завуалированное противодействие развитию инфраструктуры и производства. По словам авторов доклада, в западных странах существуют определенные влиятельные силы, которые используют различные глобальные и местные общественные организации в качестве элемента экономической конкуренции. Эти силы заставляют давить на промышленность и государственные институты с помощью экологических акций и протестов. В своей работе политологи рассмотрели несколько примеров и выявили основные методы влияния так называемых «экополитиков». Основной упор они делают на обращение к среднему обывателю с призывом выйти на протест ради спасения жизни и здоровья человека и общества в целом. Чаще всего эксплуатируются темы, волнующие совершенно каждого.

Из-за этого защита окружающей среды утрачивает свою первостепенную важность как для правительства, так и для общества, и превращается в прикрытие для пиара. Сейчас под действие закона «Об иностранных агентах» попали 29 экологических организаций, которые совершенно не интересовались спасением окружающей среды.